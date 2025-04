Quatre décennies après que le premier Allez Specialized ait pris la route, le nouvel Allez est le meilleur à ce jour. Le plus léger de sa catégorie*, il offre plus de confiance, de polyvalence et de performances que jamais - à plus de cyclistes que jamais. Que vous recherchiez un aluminium haut de gamme, que vous vouliez un vélo pour les balades du week-end et les trajets rapides, ou que vous commenciez tout juste votre voyage sur la route, la performance commence par le Allez.



LE PLUS LÉGER DE SA CATÉGORIE : à partir d'un alliage E5 à renfort et à double renfort de qualité supérieure, le cadre Allez fait pencher la balance à seulement 1 375 grammes** pour une sensation de rapidité et d'agilité sur la route. De plus, la fourche entièrement en carbone réduit encore plus le poids (pas de tube de direction en aluminium ici) tout en facilitant la prise en main. Et avec des choix de construction modernes et réfléchis, il n'est pas surprenant que l'Allez soit également le plus léger de sa catégorie.



CONFIANCE INCROYABLE : ce cadre en aluminium E5 de qualité supérieure est léger, rapide, durable et, l'avons-nous mentionné, magnifique ? L'excellent rapport rigidité/poids associé à la puissance de freinage inégalée des freins à disque à double piston offre une confiance ultime à n'importe quelle vitesse et par tous temps. De plus, nous avons utilisé la géométrie d'Endurance légendaire du vélo Roubaix pour offrir un confort inégalé sur de longs kilomètres et une maniabilité stable tout en garantissant que l'Allez peut toujours être performant sur une route sinueuse comme un pur vélo de course.



Polyvalence et performances : tout aussi capable de vous amener au travail ou en classe, que de cocher votre KOM local ou votre sortie de groupe du week-end, les supports de porte-bagages et les supports de garde-boue garantissent que l'Allez est suffisamment polyvalent pour n'importe quelle route. Avec un dégagement des pneus allant jusqu'à 35 mm (32 mm avec les garde-boue), vous serez prêt pour les routes les plus accidentées et même le Gravel léger. Si les routes deviennent raides, le Allez dispose d'une large gamme de vitesses pour vous permettre de tourner confortablement afin que vous puissiez rouler efficacement.



** Des vélos équipés de freins à disque en aluminium dans la même gamme de prix sont disponibles au détail.

** Basé sur le poids des cadres de production. Les poids réels peuvent varier légèrement.

***Certains vélos sont présentés avec un porte-bagages, des garde-boue et des roues en carbone en option.





Le changement de vitesse Shimano fluide avec des plateaux 50-34 à l'avant et la cassette 11-32 à l'arrière vous offre la polyvalence nécessaire pour suivre les sorties en groupe ou apprivoiser les montées les plus raides de votre parcours.

Les pneus de 30 mm vous offrent la flexibilité d'utiliser des pressions plus basses - lissant les routes accidentées et offrant une surface de contact plus grande pour plus de confiance à chaque sortie.

Les freins à disque avec rotors de 160 mm à l'avant et à l'arrière vous offrent plus de puissance de freinage et de modulation par tous les temps.

Une fourche entièrement en carbone et un cadre en aluminium E5 avec une géométrie de route d'Endurance qui inspire confiance vous placent dans la position idéale pour les sorties en groupe ou les aventures sur route en solo. Les supports de garde-boue et de porte-bagages dissimulés signifient que le Allez peut également gérer facilement votre trajet domicile-travail toute l'année.